Μουντιάλ 2022: Η FIFA ανέβασε ΒΙΝΤΕΟ που δείχνει την αλήθεια για το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας

Μετά τον σάλο σε ολόκληρο τον κόσμο, η FIFA θέλησε να τοποθετηθεί για το γκολ στο Ιαπωνία-Ισπανία με οποίο έγινε το 2-1.

Με βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό της, εξηγεί την απόφαση που πήραν οι διαιτητές. Η τεχνολογία δείχνει ότι η μπάλα δεν είχε βγει εκτός γηπέδου, κάτι που φαίνεται και βίντεο της FIFA.

«Το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας στη νίκη της με 2-1 επί της Ισπανίας ελέγχθηκε από το VAR για να διαπιστωθεί εάν η μπάλα είχε φύγει εκτός παιχνιδιού. Οι διαιτητές του βίντεο του αγώνα χρησιμοποίησαν τις εικόνες της κάμερας της γραμμής τέρματος για να ελέγξουν αν η μπάλα ήταν ακόμα εν μέρει στη γραμμή ή όχι» σημείωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q

