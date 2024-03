Μίλτος Τεντόγλου: Στο πλευρό του ο θρυλικός Καρλ Λιούις για το θέμα της βαλβίδας – «Πρέπει να ακούμε τους αθλητές»

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και στην συνέχεια έκανε μία δήλωση «βόμβα» σχολιάζοντας την αλλαγή που σχεδιάζει η παγκόσμια ομοσπονδία με την αφαίρεση της βαλβίδας.

«Αν περάσει αυτή η αλλαγή, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν» ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Όλοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να τον αφαιρέσουν» πρόσθεσε.

Η δήλωση του παγκόσμιου πρωταθλητή δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο θρυλικός Καρλ Λιούις, που έχει 9 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και 8 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα στίβου, στάθηκε στο πλευρό του Μίλτου Τεντόγλου.

Ο Καρλ Λιούις ανέβασε στο X, πρώην Twitter, τις δηλώσεις του Έλληνα πρωταθλητή και σχολίασε: «Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβουλευόμαστε τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτήν την αλλαγή πλαίσιο. Έχω ακούσει τόσες απόψεις αλλά όχι από τους άλτες. Τώρα, κάθε άλτης πρέπει να μιλήσει και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν θα δεχτούν αυτές τις αλλαγές».

This is exactly why the athletes need to be consulted. They would never agree with this format change. I've heard so many opinions but not from the jumpers. Now, every jumper needs to speak up and make them understand that they will not accept these changes. https://t.co/YYRmYtOAer

— Carl Lewis (@Carl_Lewis) March 2, 2024