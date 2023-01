Μαρτίνα Ναβρατίλοβα: Διαγνώστηκε με δύο μορφές καρκίνου – Οι πρώτες δηλώσεις της

Μία νέα σκληρή μάχη καλείται να δώσει η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο στον λάρυγγα και στο στήθος.

Η 66χρονη Αμερικανίδα τενίστρια, η οποία και στο παρελθόν είχε εμφανίσει καρκίνο του μαστού, πρόκειται να ξεκινήσει θεραπεία στη Νέα Υόρκη αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η Ναβρατίλοβα δήλωσε ότι και οι δύο καρκίνοι εντοπίστηκαν σε πρώιμο στάδιο. «Το διπλό χτύπημα είναι σοβαρό, αλλά διορθώνεται, και ελπίζω σε ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα», είπε και πρόσθεσε πως «θα είναι άσχημα για λίγο αλλά θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις».

Η θρυλική τενίστρια παρατήρησε έναν πρησμένο λεμφαδένα στον λαιμό της κατά τη διάρκεια των τελικών του WTA στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, τον Νοέμβριο.

Η βιοψία που ακολούθησε αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του λάρυγγα, σε πρώτο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντοπίστηκε επίσης ένα εξόγκωμα στο στήθος της, το οποίο αργότερα διαγνώστηκε ως καρκίνος.

