Μαρινάκης στην «Telegraph»: Αν δεν δουλέψω τουλάχιστον 16 ώρες τη μέρα, κάτι πάει λάθος – Τι είπε για την Νότιγχαμ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη στην «Telegraph», μιλώντας για την πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και πρόεδρος των «Κόκκινων» από το 2017 τόνισε πως δεν αγοράζει ποδοσφαιριστές απλώς για να ξοδέψει χρήματα, ενώ αναφέρθηκε και στην καθημερινότητά του ως επιχειρηματίας, λέγοντας συγκεκριμένα πως «αν δεν δουλέψω τουλάχιστον 16 ώρες τη μέρα, κάτι πάει λάθος».

Αναλυτικά όσα δήλωσε για:

Για το πώς είναι μια τυπική του εβδομάδα: «Υπάρχουν πολλά ταξίδια, τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας, ή στην Ευρώπη. Κάποιες φορές ακόμα περισσότερα. Καταναλώνω πολύ χρόνο στη ναυτιλία, αυτή είναι η επιχείρησή μου και έχουμε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Έχουμε επίσης τον μεγαλύτερο μιντιακό όμιλο στην Ελλάδα, φυσικά οι δύο σύλλογοι, όπως και άλλα πράγματα στον χώρο του real estate και της πράσινης ενέργειας. Μας κρατούν απασχολημένους συνεχώς, αλλά είμαι χαρούμενος και απολαμβάνω να δουλεύω. Όσο το απολαμβάνω, θα συνεχίσω να το κάνω.

Για τον μεγάλο αριθμό μεταγραφών το περασμένο καλοκαίρι: «Έλεγαν ότι έχουμε πολλούς παίκτες και θα ήταν δύσκολο. Αλλά πέντε από τους βασικούς μας παίκτες την περασμένη σεζόν ήταν δανεικοί, συνεπώς έπρεπε να τους αντικαταστήσουμε. Στο επίπεδο της Premier League πρέπει να αγοράσεις παίκτες για να προσθέσεις ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Αν οι βασικοί παίκτες μας δεν ήταν δανεικοί, θα ήταν μια διαφορετική ιστορία. Έτσι όπως είχαν τα πράγματα, ήταν αναπόφευκτο. Δεν αγόρασα, όμως, παίκτες απλά για να ξοδέψω λεφτά, το έκανα γιατί τους χρειαζόμασταν. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε άλλους δύο παίκτες στη χειμερινή περίοδο».

Exclusive interview with Evangelos Marinakis, the #nffc & Olympiacos owner: on Forest’s Premier League season so far, the 23 signings, sackings, January transfer plans & the pursuit of success. A rare glimpse into the world of Marinakis, from Piraeus https://t.co/E8bg809l0h

— John Percy (@JPercyTelegraph) December 20, 2022