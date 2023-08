Μαρία Σάκκαρη: Προκρίθηκε με ανατροπή στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη το βράδυ της Τετάρτης(16/8) ξεκίνησε με φοβερή ανατροπή στο τουρνουά του Σινσινάτι, κατορθώνοντας να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σοράνα Κιρστέα και να προκριθεί στις «16».

Ειδικότερα, η 28χρονη τενίστρια επέστρεψε στις νίκες, μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό της από το Μόντρεαλ την περασμένη εβδομάδα, επικρατώντας με 2-6, 6-3, 7-5 μετά από 2 ώρες και 19 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί πως επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στις ΗΠΑ θα είναι είτε η Πέτρα Μάρτιτς είτε η Καρολίνα Μούχοβα.

Finding a new gear 🛞@mariasakkari pushes through to the finish line, defeating Cirstea 2-6, 6-3, 7-5!#CincyTennis pic.twitter.com/3AlRXaG3ra

— wta (@WTA) August 16, 2023