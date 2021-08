Μάρεϊ – Τσιτσιπάς 2-3: Στον 2ο γύρο του US Open ο “Tsitsifast” μετά από ματσάρα

Μετά από ένα φοβερό παιχνίδι 4 ωρών και 48 λεπτών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-2 σετ τον τρομερό Άντι Μάρεϊ στην πρεμιέρα του στο US Open και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του αμερικανικού Grand Slam. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Αντριάν Μαναρινό.

Ο Βρετανός τενίστας πάλεψε, αλλά ο Έλληνας τενίστας με ανατροπή πήρε την πρόκριση. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Μάρεϊ αποκλείστηκε στον 1ο γύρο του US Open.

A battle worthy of Arthur Ashe Stadium. Stefanos Tsitsipas digs deep to rally past Andy Murray in five sets! #USOpen pic.twitter.com/sfRQJPZG0m — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2021

Στο πρώτο σετ, ο Μάρεϊ εκμεταλλεύτηκε το παθητικό παιχνίδι του Τσιτσιπάς και με δύο σερί μπρέικ, έκανε το 1-0 (6-2). Ο Έλληνας τενίστας αντέδρασε και βρέθηκε κοντά στο μπρέικ στο 4ο γκέιμ, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τα δύο μπρέικ πόιντ. Τελικά όλα κρίθηκαν στο συναρπαστικό τάι μπρέικ. Ο Μάρεϊ υπέπεσε σε διπλό λάθος στο 7-7, με τον Τσιτσιπά να το εκμεταλλεύεται ο και να κάνει το 1-1 στα σετ.

All even on Ashe 👀 The No. 3 seed fights back and takes the second set 7-6(7) over Andy Murray@steftsitsipas | #USOpen pic.twitter.com/CRrz1uezcK — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2021

Ο Μάρεϊ πήρε και πάλι τα ηνία στο 3ο σετ και με γρήγορο μπρέικ βρέθηκε μπροστά στο σκορ (3-0). Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να ισοφαρίσει γρήγορα αλλά έχασε τέσσερα μπρέικ πόιντ στο 1-3. Τελικά ο Βρετανός έκανε πήρε το 3ο σετ με 6-3.

When you have a top seed on the ropes 💯@andy_murray | #USOpen pic.twitter.com/hcGY1kFkLD — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2021

Στο 4ο σετ ο Τσιτσιπάς μπήκε φουριόζος και με δύο μπρέικ έκανε το 5-0 στα Γκέιμ. Τελικά πήρε το σετ με 6-3, κάνοντας το 2-2

Mind the gap 🚆@steftsitsipas plays a near perfect set against Murray and takes the fourth 6-3. pic.twitter.com/KdTARpe9qI — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2021

Όπως τελείωσε το 30 έτσι ξεκίνησε και το 5ο σετ για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος έκανε μπρέικ και υπερασπίστηκε το σερβίς κάνοντας το 2-0. Ο Μάρεϊ βρέθηκε κοντά στο μπρέικ στο 4ο γκείμ, αλλά ο “Tsitsifast” το έσβησε και έκανε το 3-1. Τελικά ο Τσιτσιπάς πήρε το 5ο σετ με 6-4 και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Us Open.

That winning moment.@steftsitsipas battles past Andy Murray in five tough sets. pic.twitter.com/zpRX20bzSj — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2021



Ο Τσιτσιπάς είχε 67 winners και 51 αβίαστα λάθη, ενώ ο Μάρεϊ είχε αντίστοιχα 42 και 38.