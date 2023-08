Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς 1-0: Με πρωταγωνιστές τους Βαράν και Ονάνα κέρδισε τους μαχητικούς «Λύκους»

Με 1-0 επικράτησε της Γούλβς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Premier League. Τους «κόκκινους διαβόλους» λύτρωσε στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ραφαέλ Βαράν, ο οποίος πέτυχε το μοναδικό γκολ του παιχνιδιού.

Στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 1ης αγωνιστικής, ο Γάλλος διεθνής άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αξιοποίησε την ασίστ του Μπισάκα, έπειτα από «σκάψιμο» της μπάλας από τον Μπρούνο Φερνάντες κι έτσι σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο «Ολντ Τράφορντ».

Αξίζει να σημειωθεί, πως η Γουλβς πρόβαλε σθεναρή αντίσταση και είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες, με τον Αντρέ Ονάνα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση με επεμβάσεις που έκλεψαν την παράσταση κάτω από τα γκολ ποστ των γηπεδούχων.

Our first goal of 2023/24! 🔥

🎯 @RaphaelVarane#MUFC || #MUNWOL

— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2023