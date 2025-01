Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Χωρίς νικητή η ματσάρα του «Άνφιλντ»

Ένα από τα ομορφότερα ντέρμπι στην ιστορία των Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχουν γίνει στο «Ανφιλντ» ήταν το σημερινό για την 20ή αγωνιστική της Premier League. Νικητή δεν ανέδειξε, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, 2-2, ωστόσο, το ποδόσφαιρο που παίχτηκε – κυρίως – στο δεύτερο 45λεπτο δεν επιτρέπει σε κανέναν να στέκεται στο τελικό σκορ ή, στη βαθμολογική διαφορά που της χωρίζει μπροστά σε αυτό που παρουσίασαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

Να σημειωθεί, δε, ότι το υπερθέαμα που προσέφεραν οι παίκτες στην επανάληψη έγινε κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, με το χιονόνερο να πέφτει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά να μην αποτελεί εμπόδιο στη θέληση και στο πάθος που έδειξαν οι ομάδες για τη νίκη.

Η Γιουνάιτεντ, όχι απλά στάθηκε όρθια απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Premier League και ίσως της Ευρώπης αυτή την περίοδο, αλλά διεκδίκησε με όλες τις δυνάμεις της τη νίκη και έτσ όπως πήγε το ματς θα μπορούσε να την πάρει στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων, αλλά ο Μαγκουάιρ αστόχησε προ κενής εστίας για να «παγώσει» ακόμη περισσότερο τους «κόκκινους».

Η ομάδα του Αμορίμ προηγήθηκε στο 52′ με τον Μαρτίνες μετά από ασίστ του κορυφαίου της παίκτη στο ματς, Μπρούνο Φερνάντες, αλλά σε λιγότερο από 20 λεπτά οι «κόκκινοι» είχαν φέρει τα πάνω κάτω με τους Χάκπο (59′) και Σαλάχ (70′ με πέναλτι).

Κι ενώ η Λίβερπουλ έδειχνε να ελέγχει το ματς και να ψάχνει το τρίτο της γκολ για να «κλειδώσει» το «τρίποντο», ο Ντιαλό «πάγωσε» το «Ανφιλντ» στο 80′ από το γύρισμα του Γκαρνάτσο. Το παιχνίδι άνοιξε ακόμη περισσότερο στη συνέχεια, οι φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες διαδέχονταν η μία την άλλη, παρ’ όλα αυτά το 2-2 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, παρά την τρομερή ευκαιρία που έχασε ο έμπειρος Μαγκουάιρ στο 90’+7.

