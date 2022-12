Λιονέλ Μέσι: Η στιγμή που φτάνει στο σπίτι του και επικρατεί… πανζουρλισμός

“Μεθυσμένη” παραμένει η Αργεντινή για την κατάκτηση του Μουντιάλ με τους πανηγυρισμούς να μην σταματούν. Ο Μέσι και η παρέα του, επιστρέφοντας στο Μπουένος Άιρες είδαν ένα ολόκληρο έθνος να πέφτει στα πόδια τους καθώς έδωσαν σάρκα και οστά σε ένα όνειρο πολλών δεκαετιών.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μπουένος Άιρες είναι το Ροσάριο, η περιοχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Λιονέλ Μέσι. Εκεί ο ποδοσφαιριστής λατρεύεται σαν Θεός.

Χθες μετά τους πανηγυρισμούς ήρθε η ώρα ο Λιονέλ Μέσι να επιστρέψει στο σπίτι του έξω από το οποίο επικρατούσε πανζουρλισμός.

Η σύζυγός του, Αντονέλα ήταν εκείνη που οδηγούσε το αυτοκίνητό τους και εκείνος κοιτούσε με δέος τον κόσμο να πανηγυρίζει φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

pic.twitter.com/wWROPZkm9l

