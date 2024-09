Λιόν – Ολυμπιακός: Με την μπλε εμφάνιση οι Πειραιώτες κόντρα στους Γάλλους – Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ

O Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα τη φετινή σεζόν, αφού αντιμετωπίζουν σε λίγη ώρα την Λιόν στην Γαλλία, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του League Phase του Europa League.

Όπως ενημέρωσαν οι Πειραιώτες στα social media, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα παραταχθούν «Parc Olympique Lyonnais», με την τρίτη τους εμφάνιση για τη σεζόν 2024-25. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα φορέσουν την μπλε φανέλα, η οποία στο παρελθόν έχει αποδειχθεί αρκετά… γούρικη για τον σύλλογο.

Αρκετά διαφορετικός σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Οι κάτοχοι του Conference League μπαίνουν στη “μάχη” του Europa League, έχοντας αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή τους, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να ανακατέψει την “τράπουλα”, μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα απέναντι σε Παναιτωλικό και Άρη, στο πλαίσιο της Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός αλλάζει το σύστημα και θα παρατάξει τον Ολυμπιακό στη Γαλλία απέναντι στη Λιόν, με σχήμα 3-5-2. Με τον Ρέτσο να κάνει την πρώτη του εμφάνιση για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αφού το προηγούμενο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό. Παράλληλα, βάζει δίπλα στον Ελ Κααμπί, τον Γιάρεμτσμουκ και θα παίξει για πρώτη φορά, έχοντας εξ’ αρχής στην ενδεκάδα δύο σέντερ φορ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ορτέγκα, Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί.//Ν.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Λυών! / Our line-up for today’s match against Lyon! 🔴⚪️#Olympiacos #OLOLY #UEL pic.twitter.com/p1mTS6lXLK

