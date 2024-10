Λεμπρόν: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την σημερινή ημέρα»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βίωσε την Τρίτη μια ακόμη «αξέχαστη» στιγμή στην πλούσια καριέρα του στο NBA, όταν αγωνίστηκε για λίγα λεπτά με τον γιο του, Μπρόνι, στην πρεμιέρα της σεζόν των Λος Άντζελες Λέικερς.

«Αυτή η στιγμή, όταν μπήκαμε στο γήπεδο, δεν θα την ξεχάσω ποτέ, ακόμα κι αν γίνω γέρος, ακόμα κι αν η μνήμη μου σβήνει σιγά σιγά με τον χρόνο. Ό,τι κι αν συμβεί, αυτή η στιγμή θα μείνει αξέχαστη», δήλωσε ο Λεμπρόν ο οποίος ξεκινά, στα 39 του, την 22η σεζόν της καριέρα του, ενώ ο γιος του έκανε το ντεμπούτο του στην λίγκα σε ηλικία 20 ετών.

«Προφανώς, είναι η πρώτη φορά στην υπέροχη ιστορία του NBA που ένας πατέρας και ο γιος του βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, πόσο μάλλον στην ίδια ομάδα. Ήταν πραγματικά υπέροχο», πρόσθεσε μετά τη νίκη των Λέικερς επί της Μινεσότα (110-103).

Ο Μπρόνι Τζέιμς αγωνίστηκε μόνο 2 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα και δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε κανένα από τα δύο σουτ του. Ωστόσο, ούτε αυτός θα ξεχάσει αυτή τη στιγμή ούτε την «ενέργεια» που έλαβε από το κοινό.

«Προσπαθώ να μην επικεντρώνομαι πολύ σε ό,τι συμβαίνει γύρω μου. Προσπάθησα να μην τα κάνω μαντάρα. Αλλά πραγματικά αισθάνθηκα την ενέργεια», σχολίασε.

Πριν από την ολοκλήρωση της ημέρας του με αυτό το ιστορικό παιχνίδι, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς γιόρτασε τα δέκατα γενέθλια της κόρης του, Ζούρι Νόβα.

«Όλα ήταν υπέροχα σήμερα, όλα από τη στιγμή που σηκώθηκα το πρωί», ανέφερε με ικανοποίηση ο «βασιλιάς».

“Family over everything” 🤞👑@KingJames and Bronny caught up with @TaylorRooks following their win against Minnesota! pic.twitter.com/8mnV7Y9kA9

