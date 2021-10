La Liga: Η Γρανάδα «έσπασε» το αήττητο της Σεβίλλης – ΒΙΝΤΕΟ

Την πρώτη ήττα της στη φετινή La Liga γνώρισε η Σεβίλλη, χάνοντας 1-0 στη γειτονική Γρανάδα, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική.

Η ομάδα του Χουλέν Λοπετέγκι είχε την ευκαιρία με νίκη να πιάσει κορυφή (έχοντας κι ένα παιχνίδι λιγότερο), αλλά δέχθηκε γκολ στο 25΄ από τον Ροτσίνα, στη μοναδική τελική των γηπεδούχων εντός στόχου!

Η Σεβίλλη δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε ούτε να ισοφαρίσει, ενώ στις καθυστερήσεις έχασε και τον Ντιέγκο Κάρλος που αποβλήθηκε. Η αποψινή μάλιστα ήταν η πρώτη νίκη για τη Γρανάδα στο φετινό πρωτάθλημα.

✅ First win for @GranadaCdeF.

✅ First goal for @rubenrochina23.

Sit back and enjoy the highlights from #GranadaSevillaFC! 🍿 pic.twitter.com/1pZEzzBbvT

— LaLiga English (@LaLigaEN) October 3, 2021