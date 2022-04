La Liga: Επική ανατροπή τίτλου της Ρεάλ επί της Σεβίλλης – ΒΙΝΤΕΟ

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 στα πρώτα 25 λεπτά κόντρα στη Σεβίλλη, η Ρεάλ έδειξε ξανά χαρακτήρα και με το γκολ του Μπενζεμά στο 92′ έκανε μια επική ανατροπή (3-2), φτάνοντας σε μια νίκη – μισό πρωτάθλημα.

Μπορεί οι Μαδριλένοι να πατούσαν καλύτερα στο χορτάρι του «Σάντσες Πιθχουάν», ωστόσο οι Σεβιγιάνοι ήταν αυτοί που είχαν την ουσία και τα γκολ στο πρώτο 25λεπτο.

Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ίβαν Ράκιτιτς με απευθείας εκτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Γιούλεν Λοπετέγκι και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Χεσούς Κορόνα διπλασίασε τα τέρματα για τους Ανδαλουσιανούς.

Το σκορ έμεινε μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κάρλο Αντσελότι να «πετάει» στην επανάληψη τον Ροντρίγκο. Ο τελευταίος μετά από ασίστ του Καρβαχάλ, ευτύχησε να μειώσει σε 2-1, πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς.

Rodrygo score for Madrid 🥅⚽️ #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/axPj2kShsf

Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης κι ενώ η Σεβίλλη είχε αρχίσει να ανεβάζει στροφές, ο Νάτσο, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, νίκησε τον Μπόνο και με διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το 2-2 για τους Μαδριλένους.

Nacho equalize for Madrid 2:2🔥🔥🔥 81th equalizing goal 🥅 #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/giiKaKmSa4

Όπως ήταν λογικό, η ισοφάριση ανέβασε την ψυχολογία των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έβλεπαν τη Σεβίλλη να καταρρέει και… δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Η παράδοση έλεγε ότι η Σεβίλλη ήταν αήττητη εντός έδρας στα τελευταία εννέα παιχνίδια. Όμως αυτή η Ρεάλ δεν καταλαβαίνει από παραδόσεις και με τον συνήθη ύποπτο Καρίμ Μπενζεμά έκανε το 3-2, φτάνοντας σε μια επική ανατροπή τίτλου.

That's Benzema's Goal . Is Extra Ordinary. Rodrygo is a Baller pic.twitter.com/3NrtUQxF9v

