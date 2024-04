Κριστιάνο Ρονάλντο: Το βίντεο από τη στιγμή που σηκώνει τη γροθιά του στον διαιτητή

Ο λυσσασμένος Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε κόκκινη κάρτα το απόγευμα της Δευτέρας, αφού αποβλήθηκε επειδή φαινόταν να χτυπάει τον αντίπαλό του κατά τη διάρκεια της ήττας της ομάδας του στο Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας, πριν στη συνέχεια σηκώσει ανεξήγητα τη γροθιά του προς τον διαιτητή.

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης αποβλήθηκε έπειτα από μια σύγκρουση με τον Ali Al-Bulaihi της Al-Hilal κοντά στην γραμμή. Ο Al-Bulaihi προσπάθησε να αποτρέψει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ από το να αρπάξει την μπάλα για να κάνει ένα γρήγορο πλάγιο.

🚨 The incident that led to Cristiano Ronaldo’s red card 👇 pic.twitter.com/4hxoBAE4cd

Στη συνέχεια, φάνηκε το βίντεο να δείχνει τον Ρονάλντο να ρίχνει μια αγκωνιά προς την κατεύθυνση του αμυντικού της Αλ-Χιλάλ, και εκείνος έπεσε κάτω, κάτι που πυροδότησε μια μάχη σώμα με σώμα από σπρωξίματα μεταξύ των παικτών, με τους αντιπάλους να είναι δυσαρεστημένοι με την πρόκληση.

🚨 Cristiano Ronaldo almost tried to punch Referee with the ball after he got sent off with the Red Card

Most arrogent footballer of all time 🤦pic.twitter.com/RiUxEwIDbA

— ACE (fan) (@FCB_ACEE) April 8, 2024