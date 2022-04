Κώστας Τσιμίκας: Γνώρισε την αποθέωση μετά την εμφάνιση και τις ασίστ κόντρα στην Μπενφίκα

Ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ, καθώς ήταν καθοριστικός κόντρα στην Μπενφίκα, μοιράζοντας δύο ασίστ, ενώ στο τέλος της βραδιάς πήρε και το βραβείο του MVP.

Μπορεί στο πρώτο παιχνίδι με τους Πορτογάλους ο Γιούργκεν Κλοπ να είχε επιλέξει να κρατήσει στον πάγκο τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, στη ρεβάνς της Τετάρτης ωστόσο, τον προτίμησε αντί του Ρόμπερτσον και φαίνεται πως τον δικαίωσε.

Ο «Τσίμι» έβγαλε την ασίστ, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, στον Κονατέ για το 1-0 της Λίβερπουλ, ενώ είχε ακόμα μία στο γκολ του Φιρμίνο για το 3-1 κόντρα στην Μπενφίκα. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να γνωρίσει την αποθέωση και στο τέλος να πάρει και το βραβείο του MVP.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ, φαίνεται πως έχει αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες του. Στη δεύτερη του σεζόν στη Λίβερπουλ, πραγματοποιεί μια χρόνια όνειρο και αντάξια της μεταγραφής που έγινε πριν από δύο χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα είχε 56/65 πετυχημένες πάσες, δημιούργησε τέσσερις ευκαιρίες, είχε 1-3 επαφές με την μπάλα, 2/4 ντρίπλες, 2/2 τάκλιν, ενώ ουδείς κατάφερε να τον ντριπλάρει.

Όπως είναι λογικό, οι φίλοι της Λίβερπουλ αποθέωσαν στο Twitter τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος φέτος σε 21 συμμετοχές (10 σε Premier League, 4 σε FA Cup, 3 σε EFL Cup και 4 σε Champions League) μετρά έξι ασίστ.

Two assists for the Greek Scouser tonight 👏 pic.twitter.com/SyHX6UBZJB — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2022