Κάρλο Αντσελότι: Ο πρώτος προπονητής που στέφεται πρωταθλητής και στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα

Μπορεί να μην συγκαταλέγεται από πολλούς μεταξύ των κορυφαίων προπονητών του κόσμου (τουλάχιστον από πλευράς πρωτοποριακών ιδεών ή επαναστατικών τομών στην ιστορία του ποδοσφαίρου), ουδείς όμως μπορεί να διαφωνήσει ότι ο Κάρλο Αντσελότι αποτελεί έναν από τους πλέον επιτυχημένους τεχνικούς, με μία αξιοθαύμαστη ικανότητα διαχείρισης των αποδυτηρίων, ανεξαρτήτως «βαριών» ονομάτων.

Ο Κάρλο Αντσελότι στην πρώτη σεζόν της δεύτερης θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στην Ισπανία (στην προηγούμενη είχε οδηγήσει τους «μερένγκες» στην κορυφή της Ευρώπης) και γράψει το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας, ως ο πρώτος προπονητής που στέφεται πρωταθλητής και στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Carlo Ancelotti is the first manager ever to win all of Europe’s top five leagues.

Legend. 👑 pic.twitter.com/Suf1B8J59Y

— B/R Football (@brfootball) April 30, 2022