Καρίμ Μπενζεμά: Λέει αντίο στην «βασίλισσα» με συνέντευξη Τύπου – Η εξωπραγματική πρόταση που του έγινε

Συνήθως όπου υπάρχει καπνός… ακολουθεί η φωτιά και αυτό βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή στην περίπτωση του Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος μετά τα απανωτά δημοσιεύματα ενημέρωσε και επίσημα την Ρεάλ Μαδρίτης για τις προθέσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιβηρική χερσόνησο εντός της ημέρας (1/6) θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου ώστε να ανακοινώσει στον κόσμο της βασίλισσας την απόφαση του.

Όπως είναι γνωστό ο Γάλλος επιθετικός έχει πρόταση από την Αλ Ιτιχάντ ώστε να αφήσει την Ισπανία και να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία. Άλλωστε τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που έχουν ρίξει οι Άραβες στα πόδια του Μπενζεμά δεν συγκρίνονται με τις απολαβές του στην Μαδρίτη, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πλέον 35 χρόνων.

Έτσι ο Καρίμ Μπενζεμά συναντήθηκε χθες με τον προπονητή του Κάρλο Αντσελότι, στον οποίο ξεκαθάρισε ότι έχει πάρει απόφαση να φύγει και αυτό έχει να κάνει με τα πολλά χρήματα που του προσφέρει η Αλ Ιτιχάντ και σήμερα θα το ανακοινώσει με συνέντευξη Τύπου που θα παραθέσει. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Γάλλος φορ θα αποχαιρετήσει την Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 14 χρόνια παρουσίας.

