ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, κατ’ αρχήν συμφωνία με Μυστακίδη»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μυστακίδης

Την ολοκλήρωση του απαιτούμενου οικονομικού και φορολογικού ελέγχου της εταιρείας και τη συμφωνία, σε πρώτο επίπεδο, με τον επιχειρηματία, Αριστοτέλη Μυστακίδη, ώστε ο τελευταίος να αποτελέσει τον νέο διοικητικό επικεφαλής της εταιρείας, γνωστοποίησε επίσημα σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι», με ανακοίνωσή τους, επισήμαναν:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο οικονομικός και φορολογικός έλεγχος, ο οποίος διενεργήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για λογαριασμό του κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη. Μετά και την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή, η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είχε θέσει εξαρχής ως βασικό στόχο την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την είσοδο ενός ισχυρού επιχειρηματία, ικανού να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο επίπεδο και εκεί που πραγματικά του αξίζει να βρίσκεται.

Απομένουν πλέον διαδικαστικά ζητήματα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τη νέα εποχή της ομάδας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεανώ Καρποδίνη: Η συνεργασία με τις ενώσεις ασθενών είναι καθοριστική για τον ΕΟΠΥΥ

Συναγερμός για τις συνήθειες των 16χρονων: Αλκοόλ, κάπνισμα και τζόγος

Ε.Ε.: Ποιες αλλαγές έρχονται στις άδειες οδήγησης

Αγορά ακινήτων: Οι προκλήσεις και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 24 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που μπλοκάρουν την πορεία τους προς την επιτυχία – «Βάζετε οι ίδιοι εμπόδια στην εξέλιξη σας»
περισσότερα
17:20 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Σάκκαρη: Δημοσίευσε απειλητικά μηνύματα που έλαβε στα social media – «Δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα να πω»

Με ανακοίνωσή της μέσω του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram η Μαρία Σάκκαρη ενημέρωσε ...
11:22 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

NBA: Τι έγινε στους πρώτους αγώνες της νέας σεζόν – Οι συγκλονιστικές παρατάσεις και η ιστορική απουσία του Λεμπρόν από πρεμιέρα

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ άνοιξε με δύο συγκλονιστικά παιχνίδια την Τρίτη, γεμάτα ένταση, παρατάσεις...
21:55 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Champions League: Μεγάλες μάχες για την 3η αγωνιστική – Άρσεναλ-Ατλέτικο, Λεβερκούζεν-Παρί – Σέντρα στις 22:00

Η 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League φέρνει ξανά τις ομάδες στη δράση, με...
21:48 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1: Κατέρρευσε μετά την… άδικη αποβολή και συνετρίβη

Συντριβή γνώρισε ο Ολυμπιακός με 6-1 από τη Μπαρτσελόνα στο «Μονζουϊκ» της Βαρκελώνης, στο πλα...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς