Ισπανία – LaLiga: Μεγάλη νίκη της Εσπανιόλ επί της Μαγιόρκα – Ισοβαθμία στην κορυφή

Η 4η αγωνιστική της LaLiga ολοκληρώθηκε με ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα στην Εσπανιόλ και τη Μαγιόρκα, με τους Καταλανούς να επικρατούν εντέλει με 3-2 παρότι έπαιξαν για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, ανεβαίνοντας έτσι ξανά στη 2η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμοι στους 10 βαθμούς με την Μπαρτσελόνα.

Η εφετινή πορεία της Εσπανιόλ είναι εντυπωσιακή ως τώρα και το επιβεβαίωσε κι απέναντι στους «νησιώτες». Προηγήθηκε 2-0 με τα τέρματα των Μιλά (20′) και Φερνάντες Χαέν (34′), όμως η Μαγιόρκα έβγαλε αντίδραση. Μείωσε αρχικά με το πέναλτι του Μουρικι στο 45′ κι εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό πλεονέκτημά της απ’ την αποβολή του Μιλά στο 45’+3′, ισοφάρισε σε 2-2 ξανά με τον Κοσοβάρο φορ στο 65′.

Τη νίκη στους γηπεδούχους έδωσε εντέλει στο 81′ με πέναλτι ο Γκαρθία, με την Εσπανιόλ να καταγράφει την τρίτη νίκη της στην εφετινή LaLiga.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:

Σεβίλη-Ελτσε 2-2

(28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε – 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ)

Χετάφε-Οβιέδο 2-0

(45’+4 Μάρτιν, 45’+9 Μαγιοράλ)

Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

(56′ πέν. Ογιαρθάμπαλ – 12′ Μπαπέ, 44′ Γκιουλέρ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1

(57′ αυτ. Μπερενγκέρ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 2-0

(9΄ Μπάριος, 52΄ Γκονζάλεζ)

Θέλτα-Τζιρόνα 1-1

(90’+2 πέν. Ιγκλέσιας – 12′ Βανάτ)

Λεβάντε-Μπέτις 2-2

(2΄ Ρομέρο, 10΄ Εγιόνγκ – 45+2΄ Ερνάντες, 81΄ Φορνάλς)

Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 2-0

(15΄ Ντε Άρο, 77΄ Μπενίτο)

Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 6-0

(29΄,56΄ Φερμίν Λόπεθ, 53΄, 66΄ Ραφίνια, 76΄,86΄ Λεβαντόφσκι)

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 3-2

(20΄ Μιλά, 34΄ Φερνάντες Χαέν, 81΄ πέν. Γκαρθία – 45΄ πέν., 65΄ Μουρίκι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 12

Μπαρτσελόνα 10

Εσπανιόλ 10

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Χετάφε 9

Βιγιαρεάλ 7

Αλαβές 7

Έλτσε 6

Μπέτις 6 -5αγ.

Οσασούνα 6

Ατλέτικο Μαδρίτης 5

Βαλένθια 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Σεβίλη 4

Θέλτα 4 -5αγ.

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Μαγιόρκα 1

Τζιρόνα 1

Λεβάντε 1