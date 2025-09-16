Ισπανία – LaLiga: Μεγάλη νίκη της Εσπανιόλ επί της Μαγιόρκα – Ισοβαθμία στην κορυφή

Η 4η αγωνιστική της LaLiga ολοκληρώθηκε με ένα συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα στην Εσπανιόλ και τη Μαγιόρκα, με τους Καταλανούς να επικρατούν εντέλει με 3-2 παρότι έπαιξαν για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, ανεβαίνοντας έτσι ξανά στη 2η θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμοι στους 10 βαθμούς με την Μπαρτσελόνα.
Η εφετινή πορεία της Εσπανιόλ είναι εντυπωσιακή ως τώρα και το επιβεβαίωσε κι απέναντι στους «νησιώτες». Προηγήθηκε 2-0 με τα τέρματα των Μιλά (20′) και Φερνάντες Χαέν (34′), όμως η Μαγιόρκα έβγαλε αντίδραση. Μείωσε αρχικά με το πέναλτι του Μουρικι στο 45′ κι εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό πλεονέκτημά της απ’ την αποβολή του Μιλά στο 45’+3′, ισοφάρισε σε 2-2 ξανά με τον Κοσοβάρο φορ στο 65′.
Τη νίκη στους γηπεδούχους έδωσε εντέλει στο 81′ με πέναλτι ο Γκαρθία, με την Εσπανιόλ να καταγράφει την τρίτη νίκη της στην εφετινή LaLiga.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της LaLiga έχουν ως εξής:
Σεβίλη-Ελτσε 2-2
(28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε – 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ)
Χετάφε-Οβιέδο 2-0
(45’+4 Μάρτιν, 45’+9 Μαγιοράλ)
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
(56′ πέν. Ογιαρθάμπαλ – 12′ Μπαπέ, 44′ Γκιουλέρ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1
(57′ αυτ. Μπερενγκέρ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 2-0
(9΄ Μπάριος, 52΄ Γκονζάλεζ)
Θέλτα-Τζιρόνα 1-1
(90’+2 πέν. Ιγκλέσιας – 12′ Βανάτ)
Λεβάντε-Μπέτις 2-2
(2΄ Ρομέρο, 10΄ Εγιόνγκ – 45+2΄ Ερνάντες, 81΄ Φορνάλς)
Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 2-0
(15΄ Ντε Άρο, 77΄ Μπενίτο)
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 6-0
(29΄,56΄ Φερμίν Λόπεθ, 53΄, 66΄ Ραφίνια, 76΄,86΄ Λεβαντόφσκι)
Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 3-2
(20΄ Μιλά, 34΄ Φερνάντες Χαέν, 81΄ πέν. Γκαρθία – 45΄ πέν., 65΄ Μουρίκι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 12
Μπαρτσελόνα 10
Εσπανιόλ 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Χετάφε 9
Βιγιαρεάλ 7
Αλαβές 7
Έλτσε 6
Μπέτις 6 -5αγ.
Οσασούνα 6
Ατλέτικο Μαδρίτης 5
Βαλένθια 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Σεβίλη 4
Θέλτα 4 -5αγ.
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Μαγιόρκα 1
Τζιρόνα 1
Λεβάντε 1