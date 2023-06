ΗΠΑ: Φρενίτιδα για τον Μέσι – Sold out όλα τα ματς της Ίντερ Μαϊάμι για το υπόλοιπο της σεζόν

Τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του διάγει το αμερικανικό ποδόσφαιρο με την έλευση του σπουδαίου Λιονέλ Μέσι στο MLS.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την Ίντερ Μαϊάμι η οποία ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, για όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα η νέα ομάδα του Αργεντινού σταρ προσπαθεί να βρει τρόπους να επωφεληθεί όσο περισσότερο γίνεται οικονομικά από αυτή τη μεταγραφή και ανέβασε κατακόρυφα τις τιμές των απλών εισιτηρίων, αλλά και των διαρκείας της.

Tickets for every MLS match vs. Inter Miami across the whole 🇺🇸 have been completely sold out.

Το κλίμα παροξυσμού που επικρατεί στις ΗΠΑ για τον “θαυματουργό” Λιονέλ Μέσι, περιέγραψε ο πρώην συμπαίκτης και φίλος του, Κουν Αγκουέρο: «Ζήτησα από τον Μέσι ένα εισιτήριο για παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι και μου είπε πως υπάρχει sold out. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει», τόνισε ο πρώην Αργεντινός επιθετικός.

Kun Aguero: “I asked Messi for a ticket of Inter Miami game and he told me it was sold out. There are no tickets. I don’t know what’s going on..” @SC_ESPN 🇺🇸 pic.twitter.com/w8v8KoFcxS

