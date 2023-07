Ίντερ Μαϊάμι: Ο Μέσι πήρε το… όπλο του – Δύο γκολ σε 22 λεπτά – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λιονέλ Μέσι στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός με την Ίντερ Μαϊάμι, σκόραρε δύο γκολ σε 22 λεπτά, προκαλώντας φρενίτιδα στο MLS.

Ο Αργεντινός σταρ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο 9ο λεπτό, έπειτα από ωραία συνεργασίας με τον Μπουσκέτς, που θύμισε Μπαρτσελόνα, αφού ο Ισπανός χαφ με εκπληκτική μπαλιά έβγαλε στην πλάτη της άμυνας τον Μέσι, που με την δεύτερη προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Busquets 🤝 Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V

