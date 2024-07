Ιαπωνία: «Καπνός» τα όνειρα αθλήτριας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες – Αποκλείστηκε λόγω… τσιγάρου

Ένα τσιγάρο στάθηκε η αφορμή για να αποκλειστεί από την αποστολή της Ιαπωνίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 η αρχηγός της ομάδας της ενόργανης γυμναστικής.

Η Σόκο Μιγιάτα, η 19χρονη πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, δεν θα δώσει τελικά το «παρών» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς συνελήφθη να καπνίζει στο προπονητικό κέντρο που έχει καταλύσει η αποστολή της εθνικής της στο Μονακό.

Never forget that Miyata Shoko made her Worlds debut in 2022 where she competed in 5/6 finals and won an individual medal too, IT’S #FreeShoko UNTIL IT’S BACKWARDS ‼️ pic.twitter.com/COc7h47HQy

Η Μιγιάτα αναμένεται να «πληρώσει» πολύ ακριβά την απόφαση της να καπνίσει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας της, καθώς παραβίασε του εσωτερικούς κανόνες συμπεριφοράς της Ιαπωνικής αποστολής σχετικά με το κάπνισμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιαπωνικής Ένωσης Γυμναστικής (JGA). Ως εκ τούτου, δεν θα συμμετέχει στις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας με την ομάδα της ενόργανης γυμναστικής.

Πέρα από το παράπτωμα της Μιγιάτα για τον κανονισμό περί καπνίσματος, η 19χρονη αθλήτρια βρέθηκε να έχει καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ, γεγονός που δεν άφησε άλλα περιθώρια στην Ομοσπονδία της Ιαπωνίας σχετικά με τη μη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Insane story – can we pardon Shoko Miyata for smoking on behalf of France? A fabulous gymnast and such a loss to the Japanese team. https://t.co/b88KVjEtT2

Ο προπονητής της αθλήτριας, Μουτσούμι Χαράντα, από την πλευρά του, τόνισε ότι η Μιγιάτα «έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση και ζητάει την κατανόηση του κόσμου».

Σημειώνεται ότι η Ιαπωνία είχε μεγάλες βλέψεις για την κατάκτηση ενός ομαδικού μεταλλίου για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964, αλλά η αποβολή της Μιγιάτα έχει «ψαλιδίσει» αρκετά τις πιθανότητες της για διάκριση.

Seems that Miyata will be having some broadcast on NHK about her on September 18th! Perfect timing since it’s right around the world championships period!

Hopefully I’ll be able to watch on YouTube or something 😖.

📸: shoko_Miyata on Instagram! pic.twitter.com/9ZHyDY1fI4

— Yushan 欧钰珊 & Miyata 宮田 笙子 (@ouyushanfan) September 12, 2023