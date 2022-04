Η βροχή διέκοψε τον αγώνα του Τσιτσιπά – Υπέροχη κίνηση από τον Έλληνα τενίστα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο εναρκτήριος αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά στο Όπεν της Βαρκελώνης, απέναντι στον Ίλια Ιβάσκα για τον β΄ γύρο του τουρνουά, ξεκίνησε αλλά δεν ολοκληρώθηκε λόγω της βροχής και θα συνεχιστεί αύριο (21/4).

Μάλιστα το παιχνίδι διακόπηκε δύο φορές, τη δεύτερη οριστικά. Η πρώτη ήταν αμέσως μετά το πρώτο γκέιμ, που κατάκτησε ο Έλληνας πρωταθλητής. Τότε η ένταση της βροχής αυξήθηκε και οι δύο αθλητές πήγαν στα αποδυτήρια.

Ύστερα από αρκετή ώρα επέστρεψαν στο γήπεδο, ο Τσιτσιπάς βρήκε ρυθμό και με δύο break προηγήθηκε με 5-1 αλλά ο ουρανός της Καταλονίας είχε άλλα… σχέδια και η βροχή επέστρεψε καταρρακτώδης, με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του αγώνα, όπως και των υπόλοιπων που βρίσκονταν σε εξέλιξη και οι οποίοι θα συνεχιστούν επίσης τη μεγάλη Πέμπτη.

🌧️ Play suspended for the day 🌧️

Unfinished matches will resume tomorrow 🔓

🇬🇷 Tsitsipas vs Ivashka 5-1

🇧🇬 Dimitrov vs 🇦🇷 Coria 4-6, 6-3, 4-3

🇺🇸 Ram/🇬🇧 Salisbury vs 🇪🇸 López/🇪🇸 López @atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/6eTAKMt3Ud

