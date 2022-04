Ολυμπιακός-Μονακό 71-54: Εύκολα το 1-0 οι Ερυθρόλευκοι με άμυνα από… ατσάλι – ΒΙΝΤΕΟ

Σε ένα «φλεγόμενο» ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τη Μονακό, νίκησε με 71-54 και έκανε το 1-0, στην πρεμιέρα των μεταξύ τους αγώνων πλέι οφ στη Euroleague.

Και για να το πετύχει αυτό δεν χρειάστηκε να βρει έναν ή δύο σκόρερ με +20 πόντους. Το έπραξε χρησιμοποιώντας το βασικό «όπλο» του, την πιεστική άμυνά του, η οποία υποχρέωσε σε 18 λάθη τους Μονεγάσκους και η οποία κράτησε στους 10 πόντους τον ηγέτη της Μονακό, Μάικ Τζέιμς (με 2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη).

Με κάθε παίκτη να δίνει το 100%, όταν έμπαινε στο παρκέ και τους Σακίελ ΜακΚίσικ (12π., 2ασ., 3κλ.), Τόμας Ουόκαπ (11π., 4κλ.) να υπογράφουν δύο απίστευτα σερί, χάρη στα οποία «κόπηκαν τα φτερά» των παικτών του Σάσα Ομπράντοβιτς. Με τον έμπειρο σε φάιναλ φορ αρχηγό Γιώργο Πρίντεζη να δείχνει τον δρόμο πετυχαίνοντας μεγάλα σουτ όταν χρειάστηκε και τους Σλούκα, Βεζένκοφ (από 10π.) να μιλούν μόνο όταν… έπρεπε. Με 7 ριμπάουντ, ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ έκανε ό,τι μπορούσε για να καλύψει το κενό του βασικού σέντερ του Ολυμπιακού Χασάν Μάρτιν.

Μόνο στην 1η περίοδο, είδε την αντίπαλό του να τον προσπερνά ο Ολυμπιακός. Εν συνεχεία, έβγαλε ενέργεια (χάρη και στην παρότρυνση από τους φιλάθλους του), βρήκε και το μακρινό σουτ, έπαιξε ομαδικά και πρόσφερε υψηλό θέαμα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

A European basketball legend is honored 🏆

Congratulations to Vassilis Spanoulis who has now officially become a Euroleague Basketball Legend!#EveryGameMatters pic.twitter.com/bbMORCku2U

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2022