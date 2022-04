Ντιέγκο Μαραντόνα: Σε δημοπρασία η φανέλα που φορούσε όταν σκόραρε με το «χέρι του θεού» – ΦΩΤΟ

Την πιο διάσημη όλων των εποχών, αυτή που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986, στον οποίο σκόραρε το αριστουργηματικό γκολ όπου πέρασε τη μισή εθνική Αγγλίας αλλά και το περίφημο γκολ με το «χέρι του θεού», έβγαλε τη Μεγάλη Τετάρτη (20/4) σε δημοπρασία ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Τη συγκεκριμένη φανέλα του “Ντιεγκίτο” είχε στην κατοχή του ο Στιβ Χοτζ, ο οποίος αποφάσισε να να πουλήσει αυτό το σπάνιο ποδοσφαιρικό κειμήλιο μέσω του συγκεκριμένου διεθνούς οίκου.

Η δημοπρασία, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά, άρχισε τη Μεγάλη Τετάρτη (20/4) και θα διαρκέσει ως τις 4 Μαΐου, με την τιμή πώλησης να αρχίζει από τις 4.000.000 λίρες (περίπου 5.000.000 ευρώ) και να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τις 6.000.000 λίρες.

Αν συμβεί μάλιστα κάτι τέτοιο, τότε καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ, που ανήκει σε μια φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το 1928-1930, εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του μπέιζμπολ, η οποία πωλήθηκε τον Ιούνιο του 2019 για 4.440.000 λίρες.

The Diego Maradona shirt is unveiled at @Sothebys in London today where it will remain on public display until Wednesday 4 May. It has already received an opening bid of £4 million. Pictures courtesy of Sotheby’shttps://t.co/fgnHclKQ5L pic.twitter.com/YKRyOUA27T

— Asif Burhan (@AsifBurhan) April 20, 2022