Η Λεβερκούζεν έγραψε ιστορία – Έγινε η πρώτη ομάδα που παίρνει αήττητη τον τίτλο στη Bundesliga

Η Λεβερκούζεν έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία της Bundesliga που ολοκλήρωσε αήττητη το πρωτάθλημα, η Κολονία υποβιβάστηκε και η Μπόχουμ θα διεκδικήσει την παραμονή της στην Bundesliga μέσα από αγώνες μπαράζ με την τρίτη της δεύτερης κατηγορίας, που είναι η Φορτούνα Ντίσελντορφ του Χρήστου Τζόλη.

Η «αυλαία» του εφετινού «μαραθωνίου» του γερμανικού πρωταθλήματος (34η αγωνιστική) έπεσε σήμερα με ένα απίστευτο θρίλερ στο Βερολίνο, όπου η Ουνιόν έχασε το πέναλτι στις καθυστερήσεις (Βόλαντ), αλλά ο Χάμπερερ πήρε το «ριμπάουντ» και με το γκολ που πέτυχε «έγραψε» το 2-1 επί της Φράιμπουργκ, αποτέλεσμα που διατήρησε τους «πρωτευουσιάνους» στα μεγάλα σαλόνια.

Οι «ασπιρίνες» του Τσάμπι Αλόνσο με τη σημερινή επικράτηση επί της Αουγκσμπουργκ στη «Μπάι Αρένα», με 2-1, αποχαιρέτησαν το κοινό τους με ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα, μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην Ιστορία τους.

Έγιναν η πρώτη ομάδα στα χρονικά της Bundesliga που έκλεισε τη σεζόν χωρίς να χάσει με απολογισμό 28 νίκες και έξι ισοπαλίες σε 34 αγωνιστικές. Το εφετινό της αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις ανέρχεται σε 42 νίκες και εννέα ισοπαλίες (51 ματς), έχοντας ακόμη μπροστά της τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας με την Καϊζερσλάουτερν (25/5), αλλά και τον τελικό του Europa League με την Αταλάντα στις 22/5 στο Δουβλίνο.

Η Κολονία έψαχνε το θαύμα… των θαυμάτων για να μείνει στην κορυφαία κατηγορία. Δεν τα κατάφερε και μετά τη βαριά ήττα από την Χαϊντενχάιμ (4-1) αποχαιρέτησε την Bundesliga, ακολουθώντας στην 2η κατηγορία την υποβιβασμένη εδώ και καιρό Ντάρμστατ, η οποία έκλεισε τη σεζόν με μία ακόμη ήττα (23η), αυτή την φορά εκτός έδρας από τη Ντόρτμουντ (4-0).

Ένα βαθμό ήθελε η Μπόχουμ στη Βρέμη απέναντι στην «αδιάφορη» Βέρντερ για να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία άσχετα με το τι θα γινόταν στο Βερολίνο. «Εισέπραξε» τέσσερα γκολ (4-1), όμως, και σε συνδυασμό με τη νίκη της Ουνιόν οι δύο ομάδες ισοβάθμισαν στους 33 βαθμούς.

Οι Βερολινέζοι είχαν το «πάνω χέρι» σε αυτή την περίπτωση κι έτσι πανηγύρισαν την παραμονή τους, ενώ η Μπόχουμ απέναντι στην Φορτούνα Ντίσελντορφ του Χρήστου Τζόλη θα συμμετάσχει στα μπαράζ παραμονής/ανόδου. Εάν τα καταφέρει απέναντι στην ομάδα που κατετάγη 3η στο πρωτάθλημα της 2ης κατηγορίας, τότε θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στην Bundesliga, σε διαφορετική περίπτωση η Φορτούνα θα πάρει το τρίτο «εισιτήριο» για την κορυφαία κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος και ταυτόχρονα θα υποβιβαστεί στην αμέσως χαμηλότερη.

Η Στουτγκάρδη με το 4-0 επί της Γκλάντμπαχ πήρε την 2η θέση, καθώς την ίδια ώρα ο Κράμαριτς με χατ τρικ οδηγούσε την Χοφενχάιμ σε μία μεγάλη ανατροπή επί της Μπάγερν (4-2), η οποία τερμάτισε 3η. Αυτό σημαίνει πως οι «Σουηβοί» ενδέχεται να αγωνιστούν στο Σούπερ Καπ, σε περίπτωση που η Λεβερκούζεν πανηγυρίσει το νταμπλ (σ.σ. αντιμετωπίζει στον τελικό της 25ης Μαΐου την Καϊζερσλάουτερν της Β΄ κατηγορίας).

Στο Europa League η Αϊντραχτ, στο Conference η Χοφενχάιμ – Τα σενάρια που αλλάζουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης πήρε το βαθμό που χρειαζόταν με τη Λειψία (2-2) και τερμάτισε στην 6η θέση, οπότε εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους ομίλους του Europa League. Εάν, όμως, η Ντόρτμουντ στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης την 1η Ιουνίου στο Γουέμπλεϊ στον τελικό του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην επόμενη διοργάνωση θα βγει και ο 6ος της κατάταξης του γερμανικού πρωταθλήματος, δηλαδή, η Αϊντραχτ.

Σε ό,τι αφορά την 7η θέση, την πήρε η Χοφενχάιμ με το 4-2 επί της Μπάγερν και θα συμμετάσχει στα playoffs του Conference League της επόμενης σεζόν.

Να σημειωθεί ότι, έαν η Λεβερκούζεν κατακτήσει και το Κύπελλο, τότε η 7η θέση (Χοφενχάιμ) χαρίζει την έξοδο στο Europa League, με τον 8ο της βαθμολογίας (Χαϊντενχάιμ) να παίζει στα playoffs του Conference League.

