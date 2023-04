Η Euroleague αποθεώνει τον Ολυμπιακό -«Η νίκη με Μπασκόνια είναι η… προσωποποίηση της σεζόν του»

Με τίτλο «Οι “Κόκκινοι” της πρώτης θέσης μπορούν πλέον να επικεντρωθούν στους στόχους των playoffs», στο πρώτο της θέμα, η ιστοσελίδα της Euroleague αποθεώνει την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού σημειώνοντας ότι η νίκη (86-78) επί της Μπασκόνια στη 34η και τελευταία αγωνιστική ήταν «σε μεγάλο βαθμό η προσωποποίηση της σεζόν του, να πιέζονται αλλά και πιέζοντας τον εαυτό τους μέχρι τέλους».

«Μπορεί να μην είναι λόγος για να σηκώσει κάποιος ένα πανό, δεν είναι μια θέση που θα εγγυηθεί την επιτυχία στα playoffs ή ενδεχομένως στο Final Four της EuroLeague. Όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού Πειραιώς και ο προπονητής Γεώργιος Μπαρτζώκας είχαν δίκιο που ένιωσαν ότι πέτυχαν κάτι ξεχωριστό τερματίζοντας την κανονική περίοδο στην πρώτη θέση με το καλύτερο ρεκόρ στη διοργάνωση», αναφέρει ξεκινώντας.

«Οι “Κόκκινοι” ήταν η πρώτη ομάδα που έφτασε στα playoffs αυτή τη σεζόν και στη συνέχεια εξασφάλισε πρώτη το πλεονέκτημα εντός έδρας. Αφού τα έκανε όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έβαλε στόχο να κατακτήσει την πρώτη θέση και η ομάδα πέτυχε και αυτόν τον στόχο.Ο Ολυμπιακός δεν έχασε ποτέ περισσότερα από δύο συνεχόμενα παιχνίδια, και αυτό συνέβη δύο φορές, αλλά ποτέ μετά τη 15η αγωνιστική. Ξεκινώντας από την 20η, οι “Κόκκινοι” πέρασαν όλες εκτός μίας αγωνιστικής στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι παίκτες του κυριάρχησαν και στις βασικές στατιστικές κατηγορίες. Ο Βεζένκοφ ηγήθηκε της κανονικής περιόδου σε πόντους (17,6.) και ήταν δεύτερος σε ριμπάουντ (7,1 ) και σουτ δύο πόντων (4,5 ανά παιχνίδι). Ο Τόμας Γουόκαπ τερμάτισε στην κορυφή στα κλεψίματα (1,9 ) και ο μουσταφά Φαλ είχε τα καλύτερα ποσοστά βολής δύο πόντων (75,2%). Ο Κώστας Σλούκας και ο Γουόκαπ είχαν κατά μέσο όρο 5,9 ασίστ ο καθένας, στην τρίτη και τέταρτη θέση, αντίστοιχα, και ο Κώστας Παπανικολάου ήταν πέμπτος 48,0% ακρίβεια τριών πόντων», συνεχίζει.

«Ωστόσο, παρόλα αυτά, οι “Κόκκινοι” ποτέ δεν ένιωσαν ότι μπορούσαν να χαλαρώσουν πλήρως, ούτε το ήθελαν. Αυτό περιελάμβανε το φινάλε της κανονικής τους σεζόν, το οποίο θα μπορούσαν να παίξουν μόνο και μόνο για κύρος τους απέναντι σε μια φιλοξενούμενη ομάδα που έδινε μάχη για τα playoffs. Ο Ολυμπιακός όμως φρόντισε και γι’ αυτό, που προηγήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή η νίκη του Ολυμπιακού ήταν σε μεγάλο βαθμό η προσωποποίηση της σεζόν του, να πιέζονται αλλά και πιέζοντας τον εαυτό τους μέχρι τέλους.»

Check out some of the BEST plays from the Greek giants 🙌#EveryGameMatters pic.twitter.com/Wc55n876TA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2023