Σε τουρνουά της Ντόχα, βρέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα της συντρόφου του Πάουλα Μπαντόσα απέναντι στην Άσλιν Κρούγκερ.

Ο Έλληνας τεννίστας ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα μαζί με τη μητέρα της Μπαντόσα στο box της και στην προσπάθεια του να βολευτεί στην καρέκλα, έπεσε από αυτήν, χαρίζοντας χαμόγελα σε όσους ήταν παρόντες στο περιστατικό.

So into it he fell of his chair 😭😭😭😭pic.twitter.com/QFNeK5NJfq https://t.co/352YozuM29

— Martin (@PojdBase) February 11, 2024