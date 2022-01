Γράφτηκε ιστορία στο Τυνησία-Μάλι: Ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη στο 85′

Με το δεξί μπήκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το Μάλι, που επιβλήθηκε 1-0 της Τυνησίας και συνέχισε την παράδοση που το θέλει να μην χάνει σε εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης (7-5-0)!

Το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήρθε με πέναλτι του Ιμπραΐμα Κονέ στο 48’, με τους «αετούς της Καρχηδόνας» να αστοχούν από την άσπρη βούλα στο 77’ με τον Καζρί.

Στο 87′, το Μάλι έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ελ Μπιλάλ Τουρέ, ωστόσο άντεξε στις πιέσεις και κράτησε το πολύτιμο τρίποντο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ματς ολοκληρώθηκε πριν από τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, με τον διαιτητή να σφυρίζει τη λήξη στα 89 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα κι ενώ αρχικά το… τελείωσε στο 85′!

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON

😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK

