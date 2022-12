Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θέλω να γίνω καλός πατέρας

Εκτός από καλός μπασκετμπολίστας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει στόχο να γίνει το ίδιο καλός πατέρας, όπως δήλωσε στην κάμερα των Μπακς.

Ωραίες οι ατομικές και ομαδικές διακρίσεις, αλλά σκοπός του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι να γίνει ένας πολύ καλός πατέρας, όπως δήλωσε στην κάμερα των Μπακς.

Ο «Greek Freak» αναφέρθηκε στην πατρότητα, αλλά και στα παιδικά του χρόνια και το πως τον ανέθρεψε ο δικός του πατέρας.

«Πρέπει όσο καλός και αν είμαι σαν μπασκετμπολίστας, να γίνω και τόσο καλός πατέρας. Γιατί στο τέλος της ημέρας τα παιδιά μου δεν πρόκειται να θυμούνται όλες τις διακρίσεις που κέρδισα. Τα βραβεία MVP, τα πρωταθλήματα… Θα θυμούνται μόνο το πώς τα έκανα να αισθάνονται. Και πώς ήταν η παιδική τους ηλικία. Αυτό θυμάμαι και εγώ! Όχι το τί είχε ο πατέρας μου, αν είχε λεφτά, αν ήταν σπουδαίος σε κάτι, τα πράγματα που πέτυχε.

Το μόνο που θυμάμαι είναι το πώς με έκανε να νιώθω. Όλα τα μαθήματα που μου έδωσε, τις συμβουλές σε όλο μου το ταξίδι. Οπότε θα πρέπει να κάνω καλύτερη δουλειά στο να… καλμάρω την “φασαρία” στο κεφάλι μου, να αφήνω το μπάσκετ μακριά από το σπίτι μου όσο μπορώ. Να καταβάλω την ίδια προσπάθεια στην πατρότητα, όπως και στο μπάσκετ».

