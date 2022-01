Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρόστιμο 2.000 δολάρια γιατί μάλωσε την… μπασκέτα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το δεύτερο triple-double της σεζόν και 27ο στην καριέρα του. Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν στο Fiserv Forum, με 136-113 τους Πέλικανς της Νέας Ορλεάνης, για να επεκτείνουν το σερί νικών τους σε έξι αγώνες, στο πρώτο τους παιχνίδι για το 2022.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ και είχε δύο κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής και αφού προηγουμένως τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή (2.000 δολάρια) επειδή χτύπησε την μπασκέτα.

Ο Αντετοκούνμπο έχει πλέον 33 πόντους κατά μέσο όρο από τότε που επέστρεψε από τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας, ενώ έφτασε σε 35 πόντους/16 ριμπάουντ /10 ασίστ σε αγώνα για πρώτη φορά στην καριέρα του και ήταν μόλις η 5η φορά στην ιστορία των Μπακς.

Ο Τζάξσον Χέις ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Νέας Ορλεάνης με 23 πόντους , πυο αποτελεί ρεκόρ καριέρα, ενώ ο Τζος Χαρτ φλέρταρε με triple-double, έχοντας συνολικά 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και εννέα ασίστ.

Εξαιρετικοί οι Κλίπερς, παρά τις σημαντικές απουσίες (από την αρχή της σεζόν χωρίς τον Κουάι Λέοναρντ και εδώ και καιρό χωρίς τον Πολ Τζορτζ), κατάφεραν να αποδράσουν νικητές από το Μπρούκλιν, νικώντας με 120-116 των Νετς, ανατρέποντας διαφορά 13 πόντων. Ο Έρικ Μπλέντσο με 27 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, για τους Νετ, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 34 πόντους.

