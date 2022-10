Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο «Greek Freak» και οι χορευτικές του δεξιότητες α λα Bollywood – ΒΙΝΤΕΟ

Μπορεί ακόμα να μην έχουν ξεκινήσει πλήρως οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς, αφού δεν έχει αρχίσει το πρωτάθλημα του NBA, ωστόσο το πρόγραμμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι γεμάτο.

Ο «Greek Freak», αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι μαζί με τα «ελάφια» και πέραν των δραστηριοτήτων που έχει μέσα στην ημέρα, πάντα, βρίσκει χρόνο προκειμένου να δώσει στον εαυτό του μια δόση ξεγνοιασιάς και… χορού.

Viral έγινε, λοιπόν, το βίντεο με τον Ινδό ηθοποιό Ranveer Singh που μαθαίνει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χορεύει λες και πρωταγωνιστεί σε ταινία του Bollywood. Ο 37χρονος ηθοποιός, ένας από τους διασημότερους και πιο ακριβοπληρωμένους του είδους. Όταν συναντήθηκε με τον σούπερ σταρ του NBA άρχισε να του δείχνει ορισμένες κινήσεις και μάλιστα «σκάρωσε» μια απλή χορογραφία επί τόπου.

Ο διεθνής φόργουορντ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να ακολουθήσει τις κινήσεις του Singh και ως ενός βαθμού τα κατάφερε, ενώ ακουγόταν έντονα ινδική μουσική. Στο τέλος, ο Αντετοκούνμπο αγκάλιασε τον Ινδό ηθοποιό και πήγε για το επόμενο διασκεδαστικό… χορευτικό.

Warriors fighting while Giannis here being taught a Bollywood dance by a Bollywood actor, Ranveer Singh. pic.twitter.com/a5cZXjN3Fe

