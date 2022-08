Formula 1: Ανίκητος ο Φερστάπεν και στο γκραν πρι του Βελγίου—Σύγκρουση Χάμιλτον με Αλόνσο

Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull έδειξε πως είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κατακτήσει και φέτος τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, καθώς, μετά από εκπληκτική κούρσα, τερμάτισε πρώτος και στο γκραν πρι του Βελγίου, 14ο του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1, αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, μολονότι ξεκίνησε από την 14η θέση, λόγω της ποινής του, επειδή ξεπέρασε στα πρώτα δοκιμαστικά το επιτρεπόμενο όριο αλλαγών σε μηχανικά εξαρτήματα του μονοθεσίου του, ήταν πραγματικός «σίφουνας», κάλυψε τη διαφορά και τερμάτισε με άνεση πρώτος.

Στη δεύτερη θέση, κάνοντας το 1-2 για την Red Bull, ήταν ο Μεξικανός, Σέρχιο Πέρεθ, και στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ισπανός πιλότος της Ferrari, Κάρλος Σάινθ. Να σημειωθεί πως η σημερινή ήταν η 9η φετινή και 29η συνολικά στη σπουδαία καριέρα του Φερστάπεν.

Πάντως, δραματική ήταν η εκκίνηση στο GP Βελγίου. Ο Χάμιλτον συνέκλινε και δεν άφησε χώρο στην εσωτερική, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με τον Αλόνσο στη Les Combes. Μάλιστα, το αυτοκίνητο του Βρετανού σηκώθηκε στον αέρα και προσγειώθηκε βάναυσα. Αποτέλεσμα η εγκατάλειψη του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, εξαιτίας της αναπήδησης.

The contact between Lewis Hamilton and Fernando Alonso…#F1 #BelgianGP #LewisHamilton #FernandoAlonso pic.twitter.com/DlmggBHQnQ

— av 🚔 (@formulaark) August 28, 2022