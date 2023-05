Final Four 2023 – Στον τελικό ο Ολυμπιακός με θρυλική ανατροπή

Στον τελικό της Euroleague, με τρόπο πραγματικά… εκκωφαντικό, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός για 9η φορά στην Ιστορία του, καθώς επικράτησε της Μονακό με 76-62 στον πρώτο ημιτελικό του Φάιναλ Φορ του Κάουνας και την Κυριακή (21/5) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο του στη διοργάνωση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Μπαρτσελόνα.

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐬 👏 @Olympiacos_BC have a chance to claim the Championship this Sunday! #F4GLORY pic.twitter.com/QwRRHdfTrl

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 19, 2023