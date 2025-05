Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός 18-12 (Α’ περίοδος) – LIVE ο πρώτος ημιτελικός του Final 4 του Άμπου Ντάμπι

Το Final 4 της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι ξεκίνησε. Παναθηναϊκός και Φενερμπαχτσέ κοντράρονται αυτήν την ώρα στην Etihad Arena για μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25/5).

Οι δύο ομάδες συναντιούνται για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον ημιτελικό του Final 4. Πέρυσι οι «Πράσινοι» είχαν νικήσει με 73-57 στον δρόμο για το έβδομο αστέρι.

Dimitris Diamantidis sees shades of greatness in this year’s squad 👀💚

When asked about today’s version of the iconic Diamantidis–Batiste duo, he pointed to Sloukas and Lessort without hesitation 🔥🫡

Legends recognizing future legends is what this Final Four is all about 🏆💬… pic.twitter.com/dI6tQoy8XA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2025