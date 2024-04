Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός: Ραντεβού με την Ιστορία δίνουν οι Ερυθρόλευκοι

Η νύχτα της Πέμπτης 18 Απριλίου 2024 μπορεί να αποδειχθεί ιστορική για την ομάδα του Ολυμπιακού. Με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε στο «Σουκρού Σαράτσογλου», η πειραϊκή ομάδα καλείται να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα που απέκτησε από το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» (3-2), την περασμένη εβδομάδα.

Αν τα καταφέρουν, τότε, για πρώτη φορά από όταν ιδρύθηκαν, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι εν προκειμένω του Conference League. Ο πρώτος που έδωσε τον τόνο για τις επιδιώξεις της πειραϊκής ομάδας ήταν ο προπονητής της.

«Ήρθαμε να αγωνιστούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Σαφώς εάν το ματς είχε τελειώσει με 3-0 η δουλειά μας θα ήταν πιο εύκολη. Ωστόσο, και μετά το υπέρ μας 3-2, ήρθαμε εδώ για να κυριαρχήσουμε και να νικήσουμε. Γνωρίζουν την ποιότητα που έχουμε, το αποδείξαμε άλλωστε με τον τρόπο που αποκλείσαμε τη Μακάμπι», είπε χωρίς περιστροφές ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε την ευκαιρία να προετοιμάσει καλά την ομάδα του, αφού ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε στα πλέι οφ της Σούπερ Λίγκας, αλλά δεν θεωρεί πως υπάρχει ιδιαίτερο πλεονέκτημα. «Στο πρώτο ματς είχαμε αγωνιστεί εμείς και είχε ξεκουραστεί η αντίπαλός μας. Όλες οι ομάδες είναι προετοιμασμένες. Υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Η ομάδα που θα είναι πιο συγκεντρωμένη αυτή θα τα καταφέρει».

🔴⚪🗣️ Mendilibar: "We want to carry on with what we did well in the first leg. We came here to win and qualify; we will be concentrated and attentive in our match".​

🔴⚪🗣️ Μεντιλίμπαρ: «Θέλουμε να κρατήσουμε τα καλά που κάναμε στο πρώτο παιχνίδι. Έχουμε έρθει με… pic.twitter.com/Vj2PsTMvco

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 17, 2024