Euroleague: Νέος περίπατος για τον Ολυμπιακό – (89-54) τη Βιλερμπάν

Με την άμυνα να έχει ξανά την τιμητική της, ο Ολυμπιακός έκλεισε χωρίς απώλειες τη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, εξασφαλίζοντας τη μοναξιά του στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 89-54 τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, για τη 16η αγωνιστική, αυξάνοντας το ρεκόρ τους σε 11-5 και υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην τέταρτη διαδοχική ήττα τους και ένατη στο σύνολο.

Πλέον οι Πειραιώτες επικεντρώνονται με την ψυχολογία στα ύψη στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (23/12, 17η αγωνιστική).

A team-high 19pts @TDORSEY_1 had another good night for @olympiacosbc 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/FVIvZ1AFPZ

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2021