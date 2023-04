Euroleague: Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις 89-81 – Μια νίκη μακριά από το Κάουνας

Η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε και στο Game 2 των πλέι οφ της Euroleague την έδρα της και πλέον βρίσκεται μία νίκη μακριά από το φάιναλ φορ του Κάουνας.

Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν με 89-81 της Ζαλγκίρις και έγραψαν το 2-0 στη σειρά, η οποία πλέον μεταφέρεται επί λιθουανικού εδάφους (3/5 Game 3, 5/5 Game 4).

Πρωταγωνιστές των νικητών οι Γιαν Βέσελι (26π.) και Νίκολα Μίροτιτς (22π.), οι οποίοι σημείωσαν τους 48 από τους 89 πόντους της ομάδας τους και την κράτησαν μακριά από το break που ονειρευόταν για 36 λεπτά η Ζαλγκίρις, όταν μείωσε σε 80-78.

BIG time play 🥶 @nicolapro7 beats the buzzer from down TOWN 🚨 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/punShrEiwG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2023