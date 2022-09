Επεισόδια και εικόνες χάους πριν την σέντρα του Νις-Κολωνία: 7 τραυματίες, οι 2 σε κρίσιμη κατάσταση

Πολύ σοβαρά επεισόδια και εικόνες χάους διαδραματίστηκαν στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο της “Allianz Riviera” λίγο πριν τον αγώνα Νις-Κολωνία για την 1η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Europa Conference League.

Από τα πολύ σοβαρά επεισόδια τραυματίστηκαν επτά οπαδοί, οι δύο εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Περίπου 10.000 οπαδοί της Κολωνίας ταξίδεψαν στην Κυανή Ακτή της Γαλλίας για τον αγώνα, όμως τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ώρες δημιούργησαν συνθήκες «εμπόλεμης ζώνης» σε όλη την πόλη.

Η αστυνομία αιφνιδιασμένη από την παρουσία του κόσμου δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τις εστίες έντασης στην πόλη πριν από τον αγώνα, όπου υπήρξαν πολλοί βανδαλισμοί κατά τη μετακίνηση των οπαδών της γερμανικής ομάδας στο γήπεδο. Με το που έφτασαν οι Γερμανοί στο γήπεδο βανδάλισαν την μπουτίκ της Νις και επιχείρησαν να περάσουν στην αντίπαλη κερκίδα. Γρήγορα ξεκίνησαν μάχες σώμα με σώμα ακόμα και μέσα στο γήπεδο, μαζί με ανταλλαγές φωτοβολίδων και πυρσών.

Nice and FC Koln Ultras clash before the game in the UEFA Conference League. #football #europeanfootball #Nice #ultras pic.twitter.com/bct2LqMDWj

Ugly scenes pre-match here at the Allianz Riviera. The Koln fans initially left their section to confront the home supporters before the Nice fans retaliated. pic.twitter.com/61qDdVkIp5

— Get Football (@GetFootballEU) September 8, 2022