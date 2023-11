Βίντεο: Επαγγελματίας γκόλφερ εκτός εαυτού – Τα έχασε όταν 3 μπαστούνια του κόλλησαν σε ένα δέντρο

Θυμάστε όταν ήμασταν παιδιά, παίζαμε ποδόσφαιρο στην πλατεία και καμιά φορά κολλούσε η μπάλα σε ένα δέντρο; Τι κάναμε τότε; Πετούσαμε άλλη μπάλα ή κάποιο παπούτσι για να την κατεβάσουμε, με αποτέλεσμα να κολλήσουν και αυτά στο δέντρο. Αυτό ακριβώς έπαθε και ένας επαγγελματίας γκόλφερ.

O Ολλανδός Joost Luiten άφησε τον εκνευρισμό του να τον κυριεύσει όταν είδε όχι ένα, όχι δυο, αλλά τρία μπαστούνια του να κολλάνε σε ένα δέντρο και να μην κατεβαίνουν με τίποτα.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου του DP World Tour Championship. O Joost Luiten ήταν εκνευρισμένος από την απόδοσή του στην 8η τρύπα και μετά το χτύπημά του στην 9η, εκτόξευσε το μπαστούνι του (driver) προς ένα δέντρο, όπου και κόλλησε.

Ο γκόλφερ στην συνέχεια αποφάσισε να πετάξει ένα δεύτερο μπαστούνι για να χτυπήσει το πρώτο και να το απελευθερώσει από τα κλαδιά του δέντρου. Όμως κόλλησε και αυτό. Την ίδια τύχη είχε και ένα τρίτο μπαστούνι που πέταξε ο Luiten.

O Luiten, o βοηθός τους και ένας άλλος άνδρας προσπαθούσαν να κουνήσουν το δέντρο για να πέσουν τα μπαστούνια. Τελικά ο Ολλανδός γκόλφερ τα έχασε όταν είδε να κολλάει στα κλαδιά του δέντρου και ένα τεράστιο κομμάτι ξύλου που είχαν βρει παραπέρα. Τότε, ο Luiten άρχισε να κλωτσάει την τσάντα του γκολφ του φανερά εκνευρισμένος.

Δείτε το βίντεο:

Taking tree trouble to the next level 🌳@joostluiten threw his driver into a tree and then loses two more clubs trying to retrieve it! #DPWTC | #RolexSeries pic.twitter.com/uOqUmPyxZm

— DP World Tour (@DPWorldTour) November 19, 2023