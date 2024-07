Δομινικανή Δημοκρατία – Ελλάδα 82-109: Σαρωτική πρεμιέρα με Super Giannis

Απολαυστικό μπάσκετ, με αρχή την άμυνα, εξαιρετικές συνεργασίες, ταχύτητα, καρφώματα, κοψίματα και τρίποντα, έπαιξε η Eθνική Ελλάδας, στην πρεμιέρα της στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Πειραιά. Και ο πρωταγωνιστής της «επίσημης αγαπημένης» δεν ήταν άλλος… από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με 32 πόντους σε 18 λεπτά συμμετοχής (10/10 δίποντα, 1/1 τρίποντα και 9/13 βολές), ο… δικός μας «Γιάννης» οδήγησε την εθνική σε νίκη, με 109-82, απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία, στην πρεμιέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεών της, στο ΣΕΦ. Πλέον, με τη Δομινικανή Δημοκρατία να μετρά 1 νίκη – 1 ήττα, η εθνική θέλει να κάνει το δύο στα δύο αύριο (4/7, 21:00) με αντίπαλο την Αίγυπτο (0-1) για να προκριθεί ως πρώτη του Β΄ ομίλου στα ημιτελικά (6/7).

Εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τόμας Ουόκαπ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του στην εθνική, αυτό των 17 πόντων! Double double σημείωσε ο Νικ Καλάθης με 12 πόντους και 11 ασίστ. Ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε 10 πόντους με 2/2 τρίποντα.

Από τη Δομινικανή Δημοκρατία Ο ΝΒΑερ Κρις Ντουάρτε… σταμάτησε στους 26 πόντους με 5/8 τρίποντα! Από 12 πόντους πέτυχαν οι Ζαν Μοντέρ και Βίκτορ Λις, ενώ 10 πόντους πρόσθεσε ο Άνχελ Νούνιες.

Ένα μοναδικό θέαμα, με τον Νίκο Γκάλη στο κέντρο του παρκέ, να πασάρει ανάμεσα σε νέες αθλήτριες και τα μεγάφωνα να παίζουν το τραγούδι που συνδέθηκε με το Ευρωμπάσκετ του 87, το “The Final Countdown” στο ίδιο γήπεδο, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παρακολούθησαν οι Έλληνες φίλαθλοι που ήταν στο Φάληρο.

Hellas dominate as Giannis puts on a show in front of the home crowd 🇬🇷#FIBAOQT pic.twitter.com/0D5OEg17KY

— FIBA (@FIBA) July 3, 2024