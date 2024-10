Δικηγόρος Μπαπέ: «Για μήνες δέχεται συκοφαντική δυσφήμιση και ζημιά στην εικόνα του»

Η δικηγόρος του Κιλιάν Μπαπέ, Μαρί-Αλί Κανού-Μπερνάρ, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του RMC και αναφέρθηκε στην υπόθεση του φερόμενου βιασμού γυναίκας στη Στοκχόλμη, η οποία συνδέθηκε με τον Γάλλο σταρ από Μέσα της χώρας.

Μεταξύ άλλων, κατήγγειλε ότι ο πελάτης της έχει πέσει θύμα οργανωμένων προσπαθειών αμαύρωσης της εικόνας του.

«Αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε πληροφορίες για την καταγγελία που υποβλήθηκε, το να προσπαθήσουμε να φανταστούμε ότι μπορούμε να πούμε πράγματα για την ιδιωτική του ζωή είναι απρέπεια.

Το μόνο πράγμα που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν έχει να κατηγορήσει τον εαυτό του για τίποτα. Τον εντόπισαν, κάποιος ήξερε ότι θα πήγαινε στη Στοκχόλμη.

Ένας παπαράτσι τον τράβηξε φωτογραφία και κατά τύχη η ίδια εφημερίδα δημοσίευσε πληροφορίες ότι είχε γίνει καταγγελία.

Το σίγουρο όμως είναι ότι για μήνες έχει δέχεται συκοφαντική δυσφήμιση και ζημιά στην εικόνα του. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.

Ποιος έχει συμφέρον να αμαυρώσει την εικόνα του, να σπιλώσει την τιμή του; Δεν ξέρω».

Να θυμίσουμε πως το βράδυ της περασμένης Πέμπτης ο Μπαπέ ήταν με μια ομάδα φίλων στο εστιατόριο «Chez Jolie» στη σουηδική πρωτεύουσα πριν πάει στο κλαμπ «V» όπου συνάντησαν κι άλλα πρόσωπα, ισχυρίστηκε η «Aftonbladet». Ο φερόμενος βιασμός αναφέρεται πως διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Στοκχόλμης. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα το Σάββατο αφού η γυναίκα ζήτησε βοήθεια και έκανε καταγγελία.

🚨 Kylian Mbappé’s lawyer says that the Frenchman is “particularly calm, but on the other hand he is totally flabbergasted by this media frenzy. He does not understand at all what he could be accused of, near or far.”

(Source: TF1) pic.twitter.com/da4eqU9kpI

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 15, 2024