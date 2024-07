Copa America: Με καθυστέρηση 75 λεπτών ο τελικός λόγω σοβαρών επεισοδίων – Έφοδος οπαδών στο γήπεδο

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν από την έναρξη του τελικού μεταξύ της Αργεντινής και της Κολομβίας για το Copa America, όταν οπαδοί της ομάδας της Κολομβίας επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο του Μαϊάμι χωρίς εισιτήριο, με αποτέλεσμα να έρθουν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση, εξαιτίας των επεισοδίων ο τελικός αναμένεται να ξεκινήσει με 75 λεπτά καθυστέρηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες των δύο φιναλίστ του τελικού ενώ είχαν βγει για ζέσταμα, προσωρινά επέστρεψαν στα αποδυτήρια.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

pic.twitter.com/MTOLulFZky Vergüenza Mundial la Organización de la @CopaAmerica @CONMEBOL Cero seguridad no están acostumbrados a los Colombianos y Venezolanos que son mafias. Les Falto anillos de seguridad con tecnología reconocimiento facial y detectores de metales @JoeBiden

Moments ago: Fans break through security at Hard rock stadium ahead of tonight’s Copa America Final😳| #ONLYinDADE #CopaAmerica2024 #HardRockStadium pic.twitter.com/D1PcZj0aUf

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) July 14, 2024