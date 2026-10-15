Conference League: Με το… δεξί ο Παναθηναϊκός – Νίκησε 2-1 την Μπόρατς

Ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα του στη League Phase του Conference League κέρδισε 2-1, αποτέλεσμα που θεωρείται μάλλον “φτωχό”, καθώς κυριάρχησε απόλυτα για 80 λεπτά απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, τη βοσνιακή ομάδα στο ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» είχε ένα προβάδισμα δύο τερμάτων απ’ τα γκολ των Ντέσερς (10’, πέναλτι) και Κάνγκουα (70’), όμως το γκολ του Γιούριτσιτς στο 80’ δημιούργησε αγωνία στο φινάλε.

Η εκκίνηση του Παναθηναϊκού στον αγώνα ήταν εντυπωσιακή, με τον Αζεντίν Ουναΐ κινητήριο μοχλό στην επίθεση και τον Σίριλ Ντέσερς «φόβητρο» μέσα στην αντίπαλη άμυνα. Στο 2’ το απευθείας φάουλ του Κάνγκουα πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 5’ οι «πράσινοι» κέρδισαν πέναλτι μετά από πάτημα του Ερέρα στον Ντέσερς.

Ο Ούγγρος διαιτητής Μπένσε Τσόνκα δεν είδε αρχικά την παράβαση, αλλά με υπόδειξη του VAR, Τάμας Μπόγκναρ πήγε σε on field review κι έδειξε την παράβαση. Ο Βισέντε Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Γιουρκάς έπεσε σωστά στη γωνία του κι απέκρουσε, στο δεύτερο εφετινό χαμένο πέναλτι για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, μετά απ’ αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Στο 9’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε νέο πέναλτι σε νέα ανατροπή του Ντέσερς αυτή τη φορά απ’ τον Μέιγερς. Ξανά ο διαιτητής κλήθηκε απ’ τον VAR για να «δει» και να υποδείξει ακολούθως την παράβαση, με τον Ντέσερς να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 10’ και να μην αστοχεί για το «πράσινο» 1-0.

Στο 17’ η Μπόρατς είχε μία καλή στιγμή με πλασέ του Σάβιτς που βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια, ενώ στο 32’ απ’ τη σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Κάνγκουα έπιασε κεφαλιά που πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ακολούθησαν άλλες δύο καλές στιγμές ως το ημίχρονο, πρώτα με τον Κυριακόπουλο στο 39’ (ο Γιουρκάς απέκρουσε το ωραίο σουτ του) και στη συνέχεια με τον Ντέσερς στο 45’+2’ (δεν έπιασε καλά το σουτ από κόρνερ του Ουναΐ), με τους «πράσινους» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με 17-1 τελικές, 64% κατοχή μπάλας και 2,41 xGoals.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπόρατς είχε μία καλή κεφαλιά του Σανιτσανίν στο 51’ που πέρασε άουτ, για να ακολουθήσει στο 66’ ένα πλασέ του Ταμπόρδα που «έβγαλε» στη γωνία του ο Γιουρκάς. Στο 67’ το πλασέ του Ουναΐ πέρασε ελάχιστα άουτ, για να ακολουθήσει το δεύτερο «πράσινο» γκολ στο 70’. Ο Αντίνο έκανε εξαιρετική ενέργεια απ’ τα αριστερά κι «έσπασε» την μπάλα προς τα μέσα, όπου καιροφυλαχτούσε ο Κάνγκουα για να κάνει με πλασέ το 2-0.

Ενώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο, στο 80’ δέχθηκε απ’ το… πουθενά ένα γκολ από το μακρινό σουτ του Τζόγιτς, ο οποίος μείωσε σε 2-1 για τους Βόσνιους, χωρίς, ωστόσο να αλλάξει κάτι περισσότερο ως το φινάλε.

Διαιτητής: Μπένσε Τσόνκα (Ουγγαρία)

Κίτρινες: – 6’ Ερέρα,10’ Μέιγερς, 29’ Χιρός

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάνγκουα, Ταμπόρδα (67’ Λιβάι Γκαρσία), Ουναΐ (80’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (80’ Ραστόντερ), Ντέσερς (67’ Τεττέη).

ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ (Βίνκο Μαρίνοβιτς): Γιουρκάς, Τσίπετιτς (84’ Βούκοβιτς), Μέγιερς, Σανιτσανίν, Χερέρα, Ρόγκουλιτς (74’ Ρογκάν), Τζόγιτς, Όγκρινετς, Χιρός (74’ Ντέκετ), Σάβιτς, Γιούριτσιτς (87’ Βράνιες).