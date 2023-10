Μπάτσκα Τόπολα – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» – ΦΩΤΟ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την σερβική Μπάτσκα Τόπολα στην «TSC Arena» (19:45, Cosmotesport 4HD) και ψάχνει το πρώτο του τρίποντo στους ομίλους του Europa League.

Πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Ο Ντόη και ο Ρέτσος είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού στη Σερβία, με τους Μασούρας και Ποντένσε να βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης. Πίσω από τον Ελ Καμπί ο Φορτούνης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Κίνι, Καμαρά, Έσε, Ποντένσε, Μασούρας, Φορτούνης, Ελ Καμπί.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τζολάκης, Πααδούδης, Ορτέγκα, Ελ Αραμπί, Αλεξανδρόπουλος, Βρουσάι, Καρβάλιο, Μπιέλ, Γιόβετιτς, Πορόσο, Σολμπάκεν.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπάτσκα Τόπολα! / Our line-up for today’s match against FK TSC Bačka Topola!#Olympiacos #UEL #TSCOLY pic.twitter.com/AuApjyW5vX

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 5, 2023