ΑΕΚ – Άγιαξ: Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια – BINTEO

Επεισόδια μεταξύ Ολλανδών οπαδών και αστυνομικών σημειώθηκαν έξω από την «OPAP Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άγιαξ για τη φάση των ομίλων του Europa League.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν εμφανίστηκαν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί για να εισέλθουν στο γήπεδο, υπήρξαν… φωνές και ανταλλαγές «γαλλικών» μεταξύ εκείνων και μερικών φίλων της ΑΕΚ. Στη συνέχεια εκσφενδονίστηκαν κάποια αντικείμενα, τα οποία προκάλεσαν την αντίδραση της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν επεισόδια.

05.10.2023, AEK🇬🇷 planned to give the Ajax🇳🇱 supporters a warm welcome, but the local riot police managed to hold their ground (so far) and prevented this https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/6lCEOOV4UT

