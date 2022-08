Μπαπέ: Πέτυχε το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία της Ligue 1 – «Επτάσφαιρη» η Παρί

Σαρωτική η Παρί Σεν Ζερμέν, διέλυσε 7-1 τη Λιλ στο «Πιέρ Μορουά» και συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία προς την υπεράσπιση του τίτλου της.

Χατ τρικ για τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 9ο δευτερόλεπτο από ασίστ του Μέσι, σημειώνοντας το δεύτερο ταχύτερο γκολ στην Ιστορία το γαλλικού πρωταθλήματος και πιο γρήγορου των τελευταίων 30 χρόνων. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της γαλλικής Λίγκας, έχει επιτευχθεί γκολ στα 8 δευτερόλεπτα κι αυτό συνέβη στις 15/2/1992 με σκόρερ τον Μισέλ Ριό της Καέν σε αγώνα με τις Κάνες.

MESSI ASSISTS MBAPPE LESS THAN TEN SECONDS INTO THE GAME 🔥 pic.twitter.com/sEc57rmitg

— ESPN FC (@ESPNFC) August 21, 2022