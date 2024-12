Μπάγερν: Κοιτάζει την περίπτωση του Νίκο Γουίλιαμς

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του Sky Sports, η Μπάγερν έχει βάλει στο στόχαστρό της τον μακροχρόνιο μεταγραφικό στόχο της Μπαρτσελόνα, Νίκο Γουίλιαμς, καθώς ο Βίνσεντ Κομπανί επιθυμεί να προσθέσει έως και δύο ποιοτικούς ακραίους στην ομάδα του το επόμενο καλοκαίρι. Η κίνηση, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από την κατάσταση των συμβολαίων των Λερόι Σανέ, Σερζ Γκνάμπρι, Κίνγκσλεϊ Κομάν και Μπράιαν Σαραγόσα.

Το δημοσίευμα προσθέτει επίσης ότι ο Γουίλιαμς θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για ένα ποσό της τάξης των 50 εκατ. ευρώ έως 60 εκατ. ευρώ το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ισπανός διεθνής συνδέθηκε στενά με τη μετακίνηση του στην Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι, πριν ο παίκτης αποφασίσει να παραμείνει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Μαζί με τον Ισπανό, οι Βαυαροί συνδέονται στενά και με την απόκτηση του εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Τζέιμι Γκίτενς. Ο 20χρονος έχει εντυπωσιάσει στην Βεστφαλία μετά τη μετακίνησή του στη Γερμανία από την ακαδημία νέων της Μάντσεστερ Σίτι.

🚨🆕 FC Bayern are also monitoring Nico #Williams!

Max Eberl and Christoph Freund aim to strengthen their squad with one or two top-tier wingers next summer, depending on the situations of Sané, Gnabry, Coman, and Zaragoza.

