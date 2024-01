Australian Open: Προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Ζιζού Μπεργκς στο Australian Open και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.

Κατάφερε να κερδίσει 3-1 τον Βέλγο (5-7, 6-1, 6-1, 6-3 σε 3 ώρες αγώνα) και έτσι θα παίξει την Τετάρτη (17/1) με Τζόρνταν Τόμπσον ή Αλεξάντερ Βούκιτς.

No prizes for guessing who they’re in the house to support!

Their man takes the third 6-1 and with it a stranglehold on the match.

He leads Zizou Bergs 5-7 6-1 6-1.@steftsitsipas • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/D0zHQUH1lE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024