Αποχαιρετά την Μπαρτσελόνα ύστερα από 18 χρόνια ο Μπουσκέτς

Την φημολογία που κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μέλλον του Σέρχιο Μπουσκέτς επιβεβαίωσε σήμερα η Μπαρτσελόνα, που γνωστοποίησε επισήμως ότι οι δρόμοι των δύο πλευρών θα χωρίσουν στο τέλος της σεζόν μετά από 18 χρόνια συνεργασίας.

1️⃣5️⃣ years with the first team

🙌 718 games

⚽ 19 goals

🫶 We will miss you, Busi#5ergioUnic

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023

O 34χρονος μέσος φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Καταλανών το καλοκαίρι του 2005 όταν εντάχθηκε στην Β ομάδα του Συλλόγου. Ο Μπουσκέτς έπαιξε για χρόνια δίπλα στους Τσάβι και Ινιέστα στην μεσαία γραμμή της Μπαρτσελόνα ενώ μετά την αποχώρηση τους πήρε ηγετικό ρόλο και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ωστόσο, πάρα τις συνεχόμενες επαφές του ποδοσφαιριστή με την διοίκηση δεν βρέθηκε σημείο επαφής για τη συνέχιση της συνεργασίας τους και έτσι από τον Ιούλιο ο Μπουσκέτς θα αναζητήσει νέα ομάδα για πρώτη φορά στην καριέρα του! Στην πολυετή παρουσία του στην Βαρκελώνη ο Σέρχιο Μπουσκέτς κατέκτησε 8 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα, 3 Champions League και τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.